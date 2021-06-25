Катунь24: Компания Ростсельмаш на «Дне сибирского поля» представила комбайн, который может работать без механизатора

Крупнейший региональный агрофорум «День сибирского поля» продемонстрировал инновационные технологии, которые будут работать в алтайских хозяйствах благодаря приходу в аграрный сектор цифровых разработок.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Компания Ростсельмаш на «Дне сибирского поля» представила комбайн, который может работать без механизатора

В аграрном секторе пришло время цифровых технологий. Эта идея стала лейтмотивом крупнейшей в Алтайском крае агровыставки «День сибирского поля». Главное ее событие – презентация комбайна высокой степени автоматизации TORUM 785 – разработка компании Ростсельмаш. Без механизатора в кабине агромашина может убирать урожай, с сантиметровой точностью маневрируя между препятствиями.

Комбайн самостоятельно меняет скорость перемещения по полю, что стабилизирует массу убираемой культуры. Кроме того, электронные системы Ростсельмаш выстраивают оптимальный маршрут движения техники, что позволяет экономить как топливо, так и самое ценное – время.

В Алтайском крае приобрести уникальный комбайн можно у официального дилера Ростсельмаш — торговой компании «Европа». Техника производителя позволяет обеспечить весь цикл сельхозработ. Линейка включает зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, самоходные косилки, а также большое разнообразие прицепного и навесного оборудования.

Самоходная косилка KSU-2, впервые представленная в Алтайском крае, и зерноуборочный комбайн Т500 – одни из главных новинок производителя этого года. Такой широкий выбор агромашин мировой компании позволяет хозяйствам подобрать именно те модели в свой парк, которые оптимальны для их задач.

Катунь24