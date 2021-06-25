Катунь24: Компания «Мустанг-Сибирь» приняла участие в агропромышленном форуме «День сибирского поля»

Около половины гектара на площадке Сибирского агропарка заняла компания «Мустанг-Сибирь». Здесь собрано всё: от последней модели опрыскивателя растений до современных технологий кормления молочного стада. Вот уже 20 лет эта агрокомпания работает на рынке Алтайского края. За это время она зарекомендовала себя как надёжный агроснабженец. Как компания «Мустанг-Сибирь» встречала в первый день форума своих партнёров, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Компания «Мустанг-Сибирь» приняла участие в агропромышленном форуме «День сибирского поля»

В 2021 году агроэкспертная компания «Мустанг-Сибирь» выбрала новый формат экспозиции на выставке – гастрономический. Многократный призер профессиональных соревнований, признанный лучший шеф-повар России Александр Зозуля показал всё своё мастерство в приготовлении блюда из настоящего мраморного мяса. Приготовленное на огне мясо попробовали и сами руководители хозяйств, которые производят эту экологичную говядину.

Впрочем, аппетитные блюда хоть и стали дополнительным бонусом для посетителей стенда компании, но не отвлекли от главного. Так, например, последняя модель опрыскивателя собрала вокруг себя больше всего гостей. И здесь было чему вызвать восхищение посетителей. В числе новинок компания также предложила навесное оборудование для комбайна. Однако в целом площадка была интересна не только для инженеров, но и агрономов, и зоотехников.

Отличительный почерк этой компании проявляется прежде всего в налаживании по-человечески добрых отношений со всеми партнёрами. Для каждого из них разрабатывается специальное индивидуальное предложение с привлечением лучших учёных аграрного профиля. Неудивительно, что в этот день посетителями экспозиционной площадки стали главные специалисты многих ведущих хозяйств Алтайского края, Новосибирской и Томской областей.

Катунь24