Катунь24: Кирилл Солнцеворот: традиции и приметы на 22 июня

В народном календаре 22 июня – Кириллин (Кириллов) день, Кирилл Солнцеворот. По народному поверью, в этот день солнце земле всю силу отдает и наступает астрономическое лето. Православная церковь 22 июня вспоминает двух святых с именем Кирилл.

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Святитель Кирилл Александрийский (376-444) получил хорошее воспитание и образование, был племянником знаменитого Феофила, а с 412 года его приемником по кафедре. В юные годы подвизался среди нитрийских монахов, позже был посвящен в диаконы Александрийской церкви.

Святитель Кирилл известен как ревностный борец с ересями, которые в те времена часто возникали и привлекали многих людей, считавших себя христианами. Он является автором многочисленных богословских трудов, в которых изъясняются основные постулаты христианства.

Преподобный Кирилл, игумен Белозерский, является основателем Кирилло-Белозерского монастыря. Родился святой в 1337 году в Москве. Был пострижен в иночество игуменом Феодором (племянником преподобного Сергия Радонежского) в московском Симоновом монастыре. Кирилл трудился в монастырской пекарне, выпекал хлеб и просфоры на всю братию.

У святого было неодолимое стремление к безмолвной молитве, и ему разрешили затвориться в келье. Но вести жизнь отшельника в городе было сложно, тем более братия избрала Кирилла в игумены. Спустя какое-то время ему позволили удалиться в московский монастырь Рождества Богородицы, где ему явилась икона Божьей Матери и указала путь на Белозерье. Кирилл с иноком Феропонтом отправился в глухие места Русского Севера. На расстоянии 30 верст они выбрали себе места уединения.

Свой молитвенный подвиг преподобный Кирилл продолжил на берегу Сиверского озера на месте, указанном Богородицей. В 1397 году здесь было положено начало монастыря Пречистой Богородицы, далее известного как Кирилло-Белозерский. Около 30 лет преподобный Кирилл состоял его игуменом. Скончался святой в возрасте 90 лет в 1427 году.

Традиции и обычаи

Об этом дне говорили: «На Кирилла – конец весне, почин лету». Настает астрономическое начало лета. Кириллин день – день летнего солнцестояния, потому и прозвали святого «солнцеворотом». По поверью, солнышко в этот день отдает земле всю свою силу: «С Кириллова дня – что солнце дает, то у мужика в амбаре».

С этой даты крестьяне забывали о заморозках до осени, а у святого Кирилла просили дать ясное и доброе лето, сажали позднюю рассаду, начинали косить и сушить сено. К этому дню поспевает земляника. По преданию, изначально это растение не давало ягод. Но когда Иисус, будучи ребенком, гулял в лесу, земляника очень опечалилась, что ничем не сможет порадовать Господа. Спаситель услышал мольбы маленького растения и поцеловал его. В тот же миг на месте поцелуя появилась и начала расти ягодка. С тех пор землянички радуют людей и дарят им истинное наслаждение.

Все части земляники обладают целебными свойствами: ягоды, листья, цветки и корни. Корни и листья обладают вяжущим и мочегонным действием. Водный настой листьев используют в косметических целях и для полоскания горла. В народной медицине отвары и настои корневищ и листьев применяют при желтухе, колите, мочекаменной болезни, туберкулезе, отеках, сыпях, язвах, старых кровотечениях, для полосканий при ангине.

Общеукрепляющим действием обладает настой листьев. Чтобы его сделать понадобится столовая ложка измельченных листьев, которую заливают стаканом кипятка. Настаивают два часа, а потом принимают по полстакана 3-4 раза в день до еды. При простуде пьют заваренные как чай цветки и листья растения.

Для жирной кожи с расширенными порами хорошо подходит земляничная маска. Столовую ложку измельченных ягод смешивают с взбитым белком и наносят на 15-20 минут на чистую кожу лица. Потом маску смывают прохладной водой и наносят питательный крем.

Приметы и поверья

Если земляника поспела, то овес уже поздно сеять. Много ягод – зима будет холодной. Если погода хорошая, а муравьев почти не видно, то будет ненастье. Стрижи и ласточки низко летают – к дождю. Вороны часто кричат – жди осадков. В пасмурный день пчелы в ульи не прячутся – дождя не будет. Муравьи вокруг муравейника собрались – к погожему дню. Сон с 21 на 22 июня пустой. А вот сновидение, увиденное днем 22 июня, сбудется через 5 лет.

Люди, родившиеся 22 июня, обладают большой силой. В качестве талисмана им следует носить агат и оникс.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24