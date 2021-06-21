Катунь24: К Земле приближается астероид размером с два футбольных поля

О движении небесного тела сообщает центр исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA.

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Диаметр астероида 441987 (2010 NY65) – около 228 м. Учёные следят за ним с июля 2010 года, уточняет РБК.

Исследователи NASA выяснили, что скорость полета астероида относительно Земли составляет 13,35 км/с, или 13300 км/ч, а период обращения 441987 (2010 NY65) вокруг Солнца составляет 3685 земных суток. Ближе всего к нашей планете он будет находиться примерно в 5,8 млн км, на расстоянии в более чем в 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны. Это произойдет 25 июня 2021 года.

Катунь24