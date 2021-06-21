Катунь24: Кандидатов от Алтайского края утвердили на выборы депутатов Госдумы

Решение было принято на съезде «Единой России», который прошел в Москве 19 июня 2021 года, сообщает пресс-служба партии.

Фото: duma.gov.ru

На встрече утвердили общефедеральную часть кандидатов на выборы депутатов Госдумы в сентябре и кандидатов от регионов. Алтайский край вошел в одну тергруппу с Республикой Алтай. Ее возглавили действующие депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Наталья Кувшинова и Иван Белеков.

Губернатор Алтайского края, член Генсовета партии Виктор Томенко отметил, что и в территориальной группе кандидатов от региона и по округам очень достойные люди, которые поведут за собой и партийцев, и избирателей.

«Все представители нам понятны, мы будем поддерживать наших кандидатов. Владимир Шаманов — это фигура общероссийского масштаба, в крае и в республике он считается «своим». Наталья Кувшинова и Иван Белеков – депутаты, которых очень хорошо знают на территориях. Это люди, на которых можно опереться, они поведут за собой партийцев», — подчеркнул губернатор.

Катунь24