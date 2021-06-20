Катунь24: Крупный град прошел в Новоалтайске. Видео

Об этом рассказали местные жители.

Фото: Скриншот из видео инстаграм-аккаунта lidia.master

По их словам, град начался внезапно: на улице весь день было солнечно и без осадков. Размер некоторых градинок достигал грецкого ореха.



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Отметим, завтра, 20 июня, в Алтайском крае по востоку и югу кратковременные дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град. Ветер северо-западный 8-13м/с, местами порывы 17-22м/с, при грозах местами шквалы 25-28м/с. Температура +16…+21 градус.

В Барнауле кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13м/с. Температура +16…+18 градусов.

Катунь24