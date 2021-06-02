Катунь24: Как пережить жару? 9 лайфхаков

Лето – радость, веселье и отдых на природе. Однако все плюсы этого времени года перечеркивает изнуряющая жара. Если в помещении людей спасают кондиционеры, то на улице мы попадаем под лучи жаркого солнца. Наши советы для тех, кто хочет облегчить свое пребывание в жаркую погоду.

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Принимайте прохладный душ – это прекрасно освежает. Если такой возможности нет, можно просто подержать запястья рук под холодной водой. Делать это желательно раз в час в течение нескольких минут.

К тому же необходимо пить достаточное количество воды (2-3 литра в день). Обратите внимание, что морс, кофе, соки, компоты и другие сладкие напитки потреблять не стоит.

Дома стоит ходить босиком, а на улице носить открытую обувь.

Отдавайте предпочтение светлой одежде из натуральных материалов – льна или хлопка.

Не забывайте про головные уборы, чтобы не получить солнечного удара. Это особенно актуально для обладателей темных волос.

Девушкам во время жаркой погоды лучше отказаться от украшений и макияжа. Если такой возможности нет, то старайтесь не использовать косметику на жирной основе – она закупорит кожу.

Что касается украшений, то любой металл обладает прекрасной теплопроводимостью, поэтому, нагреваясь от солнца, он будет передавать жару и вам.

Можно пить горячий чай. Как ни странно, именно теплые напитки охладят ваш организм из-за стимуляции потоотделения.

Спасением может оказаться термальная вода: она охлаждает и питает кожу, благодаря распылению ваша кожа наполнится влагой и свежестью, которой так не хватает в жару.

Катунь24