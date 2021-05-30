Катунь24: Ко Дню защиты детей ТРЦ «Весна» проводит благотворительную акцию с призами от «Весна-Лэнд»

До 1 июня 2021 года включительно жители Барнаула могут побыть волшебниками и приобрести любой подарок для детей из малообеспечнных семей и детских домов — подопечным фонда «Облака».

Фото: pixabay.com

Зеленые коробки для сбора подарков установлены на 1 этаже возле «Пятерочки», на втором этаже фозле фотозоны и в цоколе возле банкоматов в ТРЦ «Весна».

«Всех тех, кто разместит фото с подарком акции в инстаграме и отметит наш аккаунт @vesnamall, 1 июня 2021 года мы приглашаем с ребенком на площадку «ВЕСНА ЛЭНД» играть любое количество времени бесплатно!», – сообщают организаторы акции.

Также 1 июня 2021 года с 17.00 до 19.00 в торгово-развлекательном центре на площадке «ВЕСНА ЛЭНД» пройдет весёлая, праздничная игровая анимационная программа со сладостями для всех детей.

Катунь24