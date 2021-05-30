Катунь24: Каноистки из Чили рассказали, как проходит их подготовка на барнаульском гребном канале к Олимпиаде в Токио

Спортсменки Мария Майярд и Карен Роко решили остаться в Барнауле после соревнований II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ на два месяца, хотя изначально этого не планировали. Теперь они под руководством своего тренера Эвидо Гонсалеса готовятся к Олимпийским играм в Токио на барнаульском гребном канале.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Каноистки из Чили рассказали, как проходит их подготовка на барнаульском гребном канале к Олимпиаде в Токио

На родине спортсменки занимаются в городе Винья-дель-Мар: там есть большое озеро и спортзал. Но будущие соревнования требуют иных условий для подготовки.

«В Чили 12-часовая разница с Японией и нет канала, который отвечал бы всем требованиям, как на Олимпиаде. Мы искали место, подходящее для тренировок, ближе к Японии. Барнаульский гребной канал отлично подходит: два часа разница. Все условия на гребном канале подходят», – рассказала спортсменка из Чили, участница II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Мария Майярд.

Ранее на Кубке мира в гонках на каноэ пара заняла третье место на дистанции 500 метров. Мария также стала победительницей соревнований на дистанции 5000 метров, серебряным призёром на 200-метровке на каноэ-одиночке и в смешанном парном экипаже. За время Кубка спортсменки успели оценить барнаульский гребной канал.

Ежедневные семичасовые тренировки под руководством тренера – вот цена олимпийских медалей. У Марии и Карен нет времени, чтобы познакомиться ближе с культурой Алтайского края. Мария дистанционно учится на тренера в университете, Карен общается с семьей по видеосвязи.

Сейчас у нас спортсменок ждут базовые тренировки на отработку соревновательных дистанций. В Барнауле Мария и Карен планируют остаться до середины лета. Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля. Девушки будут бороться за медали примерно с 2 по 7 августа. Мария поплывет на каноэ-одиночке на 200 метров, а затем вместе с Карен на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Катунь24