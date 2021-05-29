Катунь24: Компания Netflix анонсировала сокращение своей библиотеки с 1 июня 2021 года

С какими фильмами и сериалами придется попрощаться, узнал сайт PeopleTalk.

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На сегодняшний день стриминговая платформа Netflix входит в топ-5 самых популярных видеосервисов у россиян разных возрастов, по данным аналитиков Telecom Daily. Каждый месяц они снимают новый контент, анонсируют свои новые проекты. Именно по этой причине руководство приняло решение уменьшить число сериалов и фильмов, которые произвели другие компании.

Удаление коснется самых неожиданных проектов: сериала «Твин Пикс» (1-2 сезоны), трилогии «Назад в будущее», а также фильмов «Девушка с татуировкой дракона», «Лицо со шрамом», «Ганнибал», «Земля до начала времен» (1-2 части), «Из Парижа с любовью». Также на сайте больше нельзя будет увидеть мультфильм «Тайная жизнь домашних животных – 2».

Это малая часть материала, который Netflix удалит в скором времени.

Катунь24