Катунь24: К 2025 году на орбите Земли может появиться до 1,5 млн космического мусора
По информации ТАСС, в данный момент количество мусора на орбите оценивается в 600 тыс. единиц.
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Космический мусор является опасным для спутников. Так, в случае столкновения космический аппарат может повредить обшивку и будет серьёзно поврежден либо потеряется.
В 2021 году стоимость космических аппаратов оценивается в 300 млрд долларов, а к 2025 стоимость возрастет до 410 млрд долларов.
«Объем рынка за пять лет вырос в три раза, составил 74 % от всех доходов космической отрасли», — говорится в материалах.
Уточняется, что в 2015 году он составлял $89 млрд, а в 2020 году – $271 млрд.