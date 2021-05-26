Катунь24: К 2025 году на орбите Земли может появиться до 1,5 млн космического мусора

По информации ТАСС, в данный момент количество мусора на орбите оценивается в 600 тыс. единиц.

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Космический мусор является опасным для спутников. Так, в случае столкновения космический аппарат может повредить обшивку и будет серьёзно поврежден либо потеряется.

В 2021 году стоимость космических аппаратов оценивается в 300 млрд долларов, а к 2025 стоимость возрастет до 410 млрд долларов.

«Объем рынка за пять лет вырос в три раза, составил 74 % от всех доходов космической отрасли», — говорится в материалах.

Уточняется, что в 2015 году он составлял $89 млрд, а в 2020 году – $271 млрд.

Катунь24