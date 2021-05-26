Катунь24: Коллекторам будет грозить 12 лет тюрьмы за давление на должников

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутатам регулярно жалуются на действия коллекторов, которые угрожают должникам вплоть до физической расправы.

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Коллекторов, применяющих к должникам насилие и угрозы, предлагают лишать свободы сроком до 12 лет. Такой законопроект планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении.

С такой инициативой выступили депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

Согласно документу, уголовная ответственность сможет наступить, если коллектор применяет насилие к человеку или угрожает ему, наносит вред его имуществу либо же распространяет о должнике заведомо ложные или порочащие его сведения. За это им будет грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до трех лет, принудительными работами на срок до пяти лет. Предусматривается и лишение свободы на срок до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности в течение трёх лет. Если же долги выбивала группа лиц, то срок лишения свободы может составить до 12 лет.

«Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают вплоть до физической расправы не только самим должникам, но и их родным и близким», — ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом, как отмечают депутаты, привлечь к ответственности таких нарушителей в некоторых случаях пока что невозможно, поскольку эти действия совершают физические лица и установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего закона крайне сложно. Для решения этой проблемы депутаты предлагают выделить отдельный состав преступления — «незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», пишет «Парламентская газета».

Катунь24