Катунь24: Кирилл и Мефодий: традиции и приметы на 24 мая

В народном календаре дата 24 мая – Кирилл и Мефодий, Мефодиев день, Мокий мокрый. В современной России сегодня отмечают день славянской письменности и культуры. По приметам, если 24 мая дождь, то все лето будет мокрое.

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Мокий Амфипольский – христианский священномученик, пострадавший в III века за веру. Он родился в Риме, в семье богатых и благородных родителей. Позже переселился во Фракию, где был священником. Он ревностно проповедовал среди язычников, убеждая их отказаться от идолопоклонничества. За то, что святой во время празднования в честь Диониса перевернул алтари и рассыпал ладан, его жестоко истязали, всячески пытаясь заставить отречься от веры. Однако все старания язычников были напрасны, не смотря на страшные мучения, которые выпали на долю Мокия, он остался цел и невредим. Тогда Мокия отправили в Византию, где ему отрубили голову. Христиане сохранили тело святого. В 324 году Константин Великий возвел в Византии красивейший храм в честь священномученика Мокия, куда и перенесли его мощи.

Святые равноапостольные просветители и первоучители славянские, братья Мефодий и Кирилл (до принятия в монашество Константин), были родом из города Солунь. Они родились в знатной и богатой христианской семье и получили превосходное образование. Старший брат, Мефодий, находясь на военной службе, выучил славянский язык. Через десять лет на горе Олимп он постригся в монахи. Способный и смышленый с детства Константин получил образование у лучших учителей Константинополя. Он в совершенстве постиг многие языки и науки своего времени, за что его прозвали Философом.

Однажды моравский князь Ростислав обратился к византийскому императору Михаилу III с просьбой прислать учителей, которые смогли бы на славянском языке проповедовать христианство. Император вызвал братьев и попросил их откликнуться на просьбу. В 863 году Константин, Мефодий и несколько учеников составили славянскую азбуку и перевели несколько книг (Евангелие, Псалтирь, Апостол и избранные службы). Славянская азбука, созданная Константином (Кириллом), не случайно называется кириллицей. Практически, этой азбукой мы пользуемся и сегодня. По указу Петра I в 1708 году азбука была реформирована для изданий гражданской печати. Этот вариант и лёг в основу современного шрифта.

Традиции и обычаи

В народе день прозвали Мокий мокрый. Название происходит от имени священномученика Мокия Амфипольского. По этому дню определяли погоду на все лето, мужчины приостанавливали полевые работы. Утром наблюдали восход солнца и погоду. Исходя из наблюдений, делали прогноз на лето. В некоторых местах в этот день во дворе вывешивали тряпку:

станет мокрой – лето дождливое;

останется сухой – жаркое и засушливое.

Отмечаемый ранее в этот день Православной церковью праздник обновление Царьграда (Константинополя) крестьянами нередко понимался как «празднование в честь града», который в один момент может уничтожить труд земледельца. Чтобы этого не произошло, сельские жители с иконами обходили свои поля, прося Господа защитить от разрушительного действия грозового врага, названного, по их убеждению, из-за могущественной силы царем. Чтобы град не побил хлеба, в этот день праздновали, а посевные работы находились под запретом. В некоторых селеньях совершали освящение посевов с крестным ходом.

По поверью, в этот день просыпаются русалки, в существование которых на Руси верили задолго до прихода христианства. Раньше их считали речными богинями, а вот после крещения Руси их образ сильно изменился, и русалок стали воспринимать как нечисть, от которой следует держаться подальше. Считалось, что ими становятся не только утопленницы, но и маленькие девочки, умершие некрещенными, а также девушки, купающиеся в реке без нательного креста.

Верили, что русалки живут в прекрасных хрустальных дворцах под водой. При желании они могут передвигаться и по суше. В холодное время года они предпочитают не выходить на берег, а вот весной и летом их часто можно увидеть веселящимися при свете луны.

Особенно опасаться русалок надо юношам, потому что понравившегося они щекочут и утаскивают в свой подводный дворец. По легенде, юноши не погибают, а становятся русалочьими супругами и, окруженные заботой и роскошью, они быстро забывают земную жизнь.

Чтобы совсем не встречаться с русалками брали на реку или в лес пучок полыни – «травы окаянной». Русалка это растение не любит, и если бросить ей пучок в лицо, то больше никогда она к вам не подойдет. Однако в ночь на Ивана Купала и в русалочью неделю (8 неделя после Пасхи) ни один разумный человек не купался в реке и даже не хлопал в ладоши на берегу. Считалось, что в эти дни русалки становятся злыми и могут много бед натворить.

На Мокия мокрого девушки не работали. Они плели венки и загадывали на будущих супругов. Венки пускали по воде и верили, что их подберут русалки и будут в них веселиться по ночам.

Приметы и поверья

Если на Мокия мокро, то и лето мокрое будет. Если туманно и восход багряный, то жди грозового лета. Поземный туман до восхода солнца расходится – к ненастью. Туман на Мокия – к дождливому лету. Если 24 мая дождь, то ещё сорок дней будут дождливыми. Лошадь гривой трясет – к дождю. Жаркая и сухая погода – к засушливому лету. В этот день находились под запретом посевные работы, чтобы град полей не побил. Сон с 23 на 24 мая предвещает события, которые произойдут через 12 дней. Сновидение, увиденное днем 24 мая, вещее, но сильно доверять ему не нужно.

Людям, родившимся 24 мая, покровительствует цветок незабудка. Им подходит хризолит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24