Катунь24: Кинолог перечислил опасности для собак на даче

Во время прогулки на даче питомец может заразиться инфекцией или травмироваться. Как сделать пребывание собаки на природе безопасным, рассказал журналистам РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Перед поездкой на дачу необходимо сделать питомцам прививки и обработать их от паразитов. Если этого не сделать, то есть высокий риск подхватить инфекцию.

Переносчиками опасных заболеваний являются иксодовые клещи, поэтому важно обработать животное с помощью инсектоакарицидных и репеллентных средств. Перед поездкой на дачу рекомендуется взять миски, корм и любимые игрушки питомца. Чтобы пес не травмировался, надо проверить участок и убрать все опасные предметы, включая ядовитые вещества и строительные принадлежности.

Кормить собаку необходимо привычной едой. А вот молоко, орехи и сладости могут нарушить работу организма питомца и вызвать аллергические реакции, поэтому давать питомцам продукты для человека крайне не рекомендуется.

Катунь24