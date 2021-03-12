Катунь24: Жительница Барнаула отметила 100-летний юбилей

Жительница Барнаула отметила 100-летний юбилей11 марта 2021, 17:48

11 марта 2021 года 100-летний юбилей отметила жительница Барнаула, труженик тыла Тамара Ивановна Зайцева.

Фото: официальный сайт Барнаула

Тамара Ивановна родилась в селе Перво-Успенка Локтевского района Алтайского края в многодетной семье педагогов, рассказывает пресс-служба администрации Барнаула. После окончания школы она работала школьным учителем, кроме уроков занималась общественной работой. Её избрали секретарем комсомольской учительской организации, членом пленума горкома ВЛКСМ. В вечернее время участвовала в творческой работе сельского клуба.

В годы войны Тамара Ивановна помимо работы в школе помогала в уборке урожая, ночами веяла колосья.

В послевоенные годы работала ответственным секретарем редакции газеты «Серп и Молот», заведующей отделом культуры Змеиногорского горисполкома, инструктором идеологического отдела Локтевского промышленно-производственного парткома, ответственным секретарем по делам несовершеннолетних райисполкома, была депутатом Змеиногорского городского Совета народных депутатов. После выхода на пенсию в 1984 году Тамара Ивановна продолжила свою трудовую деятельность в должности бухгалтера-контролера Змеиногорского отделения госбанка, затем Змеиногорского Агропромбанка.

«Я прожила хорошую жизнь, у меня все было хорошо. Я всегда была в первых рядах! И работала… Много работала!» — говорит юбилярша.

Ветерана поздравили заместитель начальника управления социальной защиты населения по городу Барнаулу Елена Винтер и председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула Марина Тибекина, вручив ей персональное поздравление президента РФ, подарки от губернатора Алтайского края и главы администрации города Барнаула.

Катунь24