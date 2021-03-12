ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Жительница Барнаула отметила 100-летний юбилей

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Жительница Барнаула отметила 100-летний юбилей11 марта 2021, 17:48

11 марта 2021 года 100-летний юбилей отметила жительница Барнаула, труженик тыла Тамара Ивановна Зайцева.

Фото: официальный сайт Барнаула

Тамара Ивановна родилась в селе Перво-Успенка Локтевского района Алтайского края в многодетной семье педагогов, рассказывает пресс-служба администрации Барнаула. После окончания школы она работала школьным учителем, кроме уроков занималась общественной работой. Её избрали секретарем комсомольской учительской организации, членом пленума горкома ВЛКСМ. В вечернее время участвовала в творческой работе сельского клуба.

В годы войны Тамара Ивановна помимо работы в школе помогала в уборке урожая, ночами веяла колосья.

В послевоенные годы работала ответственным секретарем редакции газеты «Серп и Молот», заведующей отделом культуры Змеиногорского горисполкома, инструктором идеологического отдела Локтевского промышленно-производственного парткома, ответственным секретарем по делам несовершеннолетних райисполкома, была депутатом Змеиногорского городского Совета народных депутатов. После выхода на пенсию в 1984 году Тамара Ивановна продолжила свою трудовую деятельность в должности бухгалтера-контролера Змеиногорского отделения госбанка, затем Змеиногорского Агропромбанка. 

«Я прожила хорошую жизнь, у меня все было хорошо. Я всегда была в первых рядах! И работала… Много работала!» — говорит юбилярша.

Ветерана поздравили заместитель начальника управления социальной защиты населения по городу Барнаулу Елена Винтер и председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула Марина Тибекина, вручив ей персональное поздравление президента РФ, подарки от губернатора Алтайского края и главы администрации города Барнаула.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае определили, как будут развивать туризм до 2035 года

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пьяный барнаулец попытался угнать маршрутный автобус

Мар 12, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Стало известно, какое место занимает Виктор Томенко среди «губернаторов-героев соцсетей»

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину об итогах поездки на Алтай

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar