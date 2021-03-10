Катунь24: Жительница Барнаула украла деньги у бабушки мужа

Жительница Барнаула украла деньги у бабушки мужа09 марта 2021, 18:22
Подозреваемая ухаживала за болеющей пенсионеркой и знала, где та хранит деньги.
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В полицию с заявлением обратился житель Барнаула, 1959 года рождения. Он рассказал, что неизвестные похитили у его родственницы 65 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали местную жительницу, 1981 года рождения, супругу внука пожилой горожанки. По данным правоохранителей, женщина некоторое время ухаживала за родственницей и знала, где хранятся деньги.
Похищенное изъять не удалось, так как всю сумму злоумышленница потратила на собственные нужды, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.