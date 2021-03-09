Катунь24: Житель алтайского села обокрал продуктовый магазин

Житель алтайского села обокрал продуктовый магазин08 марта 2021, 18:12

Неизвестные лица путём взлома жалюзи и входной пластиковой двери проникли в продуктовый магазин в Зональном районе и украли 2 тысячи рублей, десять блоков сигарет, восемь палок колбасы, три куска сыра, шесть упаковок сока и несколько килограммов фруктов.

Фото: pixabay.com

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался неоднократно ранее судимый за аналогичные преступления мужчина 1990 года рождения.

Задержанный в содеянном признался. Похищенные вещи изъяты частично, часть он успел реализовать, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение.

Катунь24