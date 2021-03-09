Катунь24: Жителей Алтайского края предупредили об усилении ветра

Жителей Алтайского края предупредили об усилении ветра08 марта 2021, 15:08

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали об ухудшении погоды, которое ожидается завтра, 9 марта, на территории региона.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Так, по информации синоптиков, в Алтайском крае 9 марта по югу ожидаются мокрый снег, гололёдные явления, метели, усиление ветра до 7-12 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать до 17-22 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. Температура ночью от -13 до -18 градусов, местами по югу и востоку от -6 до -11 градусов, днём от -3 до -8 градусов, местами по югу до +3 градусов.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что при усилении ветра, возможно отключение электроэнергии. К этому стоит подготовиться и предусмотреть автономное освещение (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку.

Во время сильной метели из зданий можно выходить лишь в исключительных случаях. Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем.

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта о характере заносов и возможности их самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со спасательными подразделениями.

В сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок. Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях непогоды риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик.

Автовладельцам необходимо парковать автомобили на расстоянии до зданий. Транспортное средство может пострадать от упавших с крыш снежных масс и наледи.

Если от поездки не удалось отказаться, будьте крайне осторожны на дороге, особенно в гололёд, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Очень важное правило, которое особенно актуально в непогоду — это водительская взаимовыручка.

Катунь24