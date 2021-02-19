Катунь24: Женщина пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Барнауле • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Женщина пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Барнауле18 февраля 2021, 15:55

18 февраля 2021 года около 13:45 на трассе столкнулись три транспортных средства.

Фото: pixabay.com

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, на 4 км дороги «Мостовой переход через Обь в Барнауле» водитель-мужчина, 1982 года рождения, на ВАЗ-2121 «Нива», двигаясь со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Isuzu, двигающимся в попутном направлении, под управлением водителя-мужчины, 1978 года рождения, и впоследствии допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ «Реал» под управлением водителя-мужчины, 1962 года рождения. В момент ДТП в салоне автобуса находились девять пассажиров, которые не пострадали.

В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» – женщина, 1980 года рождения, – получила травмы различной степени тяжести, госпитализирована в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Катунь24