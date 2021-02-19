Катунь24: Житель Алтайского края нанёс 68 ударов ножом своему знакомому • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Житель Алтайского края нанёс 68 ударов ножом своему знакомому

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Житель Алтайского края нанёс 68 ударов ножом своему знакомому18 февраля 2021, 13:34

Потерпевший погиб на месте происшествия.
 

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл 27 сентября 2020 года в Камне-на-Оби. В эту ночь 25-летний местный житель познакомился с мужчиной, который предложил ему вместе выпить. В ходе распития алкоголя между ними возник конфликт. Тогда злоумышленник взял нож и нанёс новому знакомому не менее 68 ударов в жизненно важные органы. Смерть 29-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

Следователи установили, что мужчина не впервые совершил преступление. Ранее он был признан виновным в совершении преступления против собственности, но совершил тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Катунь24

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