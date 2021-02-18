Катунь24: Жительница Барнаула обвиняет последователей религиозной организации в навязывании ложных идеалов ее дочке • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Жительница Барнаула обвиняет последователей религиозной организации в навязывании ложных идеалов ее дочке17 февраля 2021, 20:36

Женщина рассказывает, у ребенка уже появилась духовная мать.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жительница Барнаула обвиняет последователей религиозной организации в навязывании ложных идеалов ее дочке

Четыре года назад у 32-летней Елены Кордюковой испортились отношения с мужем. Рассказывает, начал распускать руки без повода. Тогда и пришла в евангельскую церковь «Рема». Там пообещали оказать психологическую поддержку, после которой семейная жизнь покажется раем.

Сначала, по ее словам, муж был категорически против ее посещения церкви. Но вскоре сам начал туда ходить. И даже стал одним из самых преданных прихожан. Как оказалось позже, дело было не только в вере.

«Дошло до того, что муж сказал, что будет разводиться. Я не могла понять почему. Я спрашивала, у тебя кто-то есть? А потом нашла переписку. Она служитель Божий. Я никак не могла даже поверить. Я думала, что эта переписка просто шутка. Я думала, что они мне позвонят и скажут: «Мы тебя разыграли», — рассказывает Елена Кордюкова.

Как выяснила Елена, муж 4 месяца изменял ей со служительницей церкви. Елена отправила их переписку пасторам. Но добилась лишь очередного скандала и побоев. В этот момент, вспоминает, будто прозрела. Но внезапно случилась другая беда: узнала, что муж тайно водит в церковь 6-летнюю дочь, где у ребенка даже появилась духовная мать.

«Говорю, что еще за духовная мать? Что вообще за женщина? Что вообще происходит? Опять ситуация с вашей церковью. Мне сказали, ты не лезь. Если ты будешь лезть, мы примем меры. — Какие? — Больше ничего не было сказано, человек положил трубку», — рассказывает Елена.

Елена считает, что в церкви на ребенка оказывают дурное влияние. Нам удалось поговорить с девочкой. Выяснилось, что в Бога она верит. Но церковь ей не очень интересна. Религиозную организацию девочка посещает, чтобы побыть с отцом.

Психологи подтверждают, сомнительные религиозные убеждения, конечно, могут нанести психике ребенка вред. Но физическое и моральное насилие травмирует гораздо больше. Поэтому главное — сохранить здоровую атмосферу, считают специалисты. В данной ситуации психолог советует прекратить общение с отцом в рамках религиозной организации. А также заменить их на более полезные для ребенка светские занятия.

Катунь24