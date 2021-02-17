Катунь24: Житель алтайского села решил отомстить знакомой и поджёг её баню • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Житель алтайского села решил отомстить знакомой и поджёг её баню16 февраля 2021, 13:11

Возгорание заметил сосед, поэтому строение успели вовремя потушить.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Поджигателя оперативно арестовали правоохранители. Им оказался 33-летний житель села Новокопылово Заринского района, ранее дважды судимый за кражи.

Установлено, что мужчина поссорился с женщиной и, решив ей отомстить, пришёл ночью на её участок, где облил бензином баню и поджёг.

Свою вину задержанный отрицать не стал и во всем признался, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В настоящий момент оперативники проводят проверку и устанавливают сумму причиненного потерпевшей ущерба, после чего по данному факту будет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Катунь24