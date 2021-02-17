Катунь24: Жители алтайского села замерзают из-за поломки на котельной • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Жители алтайского села замерзают из-за поломки на котельной

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Жители алтайского села замерзают из-за поломки на котельной16 февраля 2021, 11:00

Неполадки на котельной оставили жителей села Староалейское Третьяковского района без тепла. Об этом сообщает «Змеиногорский вестник».

Фото: «Змеиногорский вестник»

По словам местных жителей, проживающих на улицах Шумакова, Шоссейной, Калашникова и Шикунова, 5 дней температура в их домах не поднимается выше 15 градусов.

В Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края пояснили, что на котельной вышел из строя дымосос. Его уже заменили на имеющийся резервный, но его мощности недостаточно. В ведомстве заверили, что специалисты МУП ведут подбор дымососа необходимых характеристик.

Катунь24

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