Катунь24: Жители алтайского села замерзают из-за поломки на котельной • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Жители алтайского села замерзают из-за поломки на котельной16 февраля 2021, 11:00

Неполадки на котельной оставили жителей села Староалейское Третьяковского района без тепла. Об этом сообщает «Змеиногорский вестник».

Фото: «Змеиногорский вестник»

По словам местных жителей, проживающих на улицах Шумакова, Шоссейной, Калашникова и Шикунова, 5 дней температура в их домах не поднимается выше 15 градусов.

В Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края пояснили, что на котельной вышел из строя дымосос. Его уже заменили на имеющийся резервный, но его мощности недостаточно. В ведомстве заверили, что специалисты МУП ведут подбор дымососа необходимых характеристик.

Катунь24