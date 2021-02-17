Катунь24: Жителей Алтайского края предупредили о росте заболеваемости ОРВИ • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Жителей Алтайского края предупредили о росте заболеваемости ОРВИ

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Жителей Алтайского края предупредили о росте заболеваемости ОРВИ16 февраля 2021, 10:48

Наступает период сезонного подъёма заболеваемости.

Фото: pixabay.com

Региональный Роспотребнадзор, несмотря на стабилизацию в Алтайском крае ситуации по распространению COVID-19, напоминает о необходимости соблюдения основных профилактических мер, которые продолжают действовать на всей территории России.

Вторую неделю в регионе фиксируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Минимизировать риски заболевания ОРВИ и коронавирусной инфекцией, избежать осложнений течения болезни позволит соблюдение мер профилактики.

Гражданам необходимо пользоваться гигиеническими масками для защиты органов дыхания, соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию в 1,5 метра. Рекомендуется регулярно чистить и дезинфицировать контактные поверхности: столы, дверные ручки, гаджеты и др.; проветривать и увлажнять воздух в помещении, вести здоровый образ жизни.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо выдерживать усиленный режим дезинфекции в местах массового пребывания людей:

  • в общественном транспорте, объектах образования, торговли, общественного питания, в местах проведения зрелищных, культурно-просветительских, развлекательных мероприятий и т. п.;
  • пользоваться рециркуляторами для обеззараживания воздуха, следить за соблюдением гражданами масочного режима и социального дистанцирования.

Катунь24

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