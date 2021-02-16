Катунь24: Жительница Алтайского края отправится на 7 лет в колонию за убийство возлюбленного • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Жительница Алтайского края отправится на 7 лет в колонию за убийство возлюбленного

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Жительница Алтайского края отправится на 7 лет в колонию за убийство возлюбленного15 февраля 2021, 20:39

Женщина зарезала сожителя ударом в живот.

Фото: pixabay.com

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошёл в июле 2020 года в одном из сел Третьяковского района. 48-летняя местная жительница и её сожитель были пьяны и сильно поссорились. Повод был незначительным, но в ходе конфликта женщина взялась за кухонный нож. Она ударила возлюбленного в живот, в результате 37-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Женщина в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признала полностью.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Катунь24

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