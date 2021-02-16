Катунь24: Жительница Барнаула отмечает вековой юбилей • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Жительница Барнаула отмечает вековой юбилей

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Жительница Барнаула отмечает вековой юбилей15 февраля 2021, 12:12

В юбилейный день рождения Зимину Анну Ивановну поздравят представители администрации Барнаула.

Фото: pixabay.com

Анна Ивановна родилась 15 февраля 1921 года в Новосибирской области. Когда она окончила начальную школу, у нее умерли родители и всех детей оформили в детский дом в Новосибирске. После выпуска из детского дома и в годы войны Анна Ивановна работала в колхозе дояркой. 

После окончания войны Анну Ивановну пригласили в качестве путевого рабочего на железнодорожную станцию в город Тайга Кемеровской области.

В 1954 году она вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Зимина Владимира Михайловича. В марте того же года в семье родилась дочь, а в 1958 году в семье родился сын, который впоследствии трагически погиб. Анна Ивановна вместе с мужем долгие годы проработала на железнодорожной станции.

После смерти мужа в 2009 году уехала жить к дочери в Кулундинский район Алтайского края. В 2011 году, получив субсидию на приобретение жилья, переехала в Барнаул, сообщили в мэрии города.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заработал официальный сайтII этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Новые возможности для молодёжи: на Алтае стартовал прием заявок для участия в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Фев 16, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 16.02.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник» с 15.02.2021 по 19.02.2021!

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заработал официальный сайтII этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Новые возможности для молодёжи: на Алтае стартовал прием заявок для участия в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Фев 16, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar