Катунь24: Жители Алтайского края в режиме онлайн могут задать свои вопросы об акции «Снежный десант» • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Жители Алтайского края в режиме онлайн могут задать свои вопросы об акции «Снежный десант»11 февраля 2021, 20:32

В Алтайском крае состоится акция «Снежный десант – 2021». Жители региона могут получить социальную помощь в новом формате.

Фото: Катунь 24

Узнать, как в Алтайском крае в этом году проходит акция «Снежный десант» и какую помощь оказывают жителям региона её участники, можно, задав вопрос начальнику управления по молодежной политике и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерине Четошниковой.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24