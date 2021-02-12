Катунь24: Житель Алтайского края похитил кукол из магазина, часть из которых растерял при попытке скрыться • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Житель Алтайского края похитил кукол из магазина, часть из которых растерял при попытке скрыться

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Житель Алтайского края похитил кукол из магазина, часть из которых растерял при попытке скрыться11 февраля 2021, 18:33

В Барнауле осудили ранее уже судимого 25-летнего жителя Змеиногорска. Мужчину признали виновным в покушении на грабёж.

Фото: qwintry.com

Как рассказали в краевой прокуратуре, в мае 2020 года молодой человек находился в магазине детских игрушек, где увидел на витрине куклы LOL. Осуждённый решил их похитить. Подумав, что за ним никто не наблюдает, он стал складывать кукол в пакет. При проходе через кассу попытку хищения заметила работница магазина, которая попыталась поймать похитителя.

При попытке остановить парня пакет с куклами порвался, и на пол выпали 7 игрушек, однако молодому человеку удалось убежать с оставшимися. 

Всего с витрины им было похищено 27 кукол стоимостью более 34 тысяч рублей. В тот же день он продал всё похищенное за 5 тысяч рублей, а деньги рецидивист потратил на собственные нужды.

Уголовное дело расследовалось отделом дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу.

За указанное преступление похитителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорску оказана помощь в дизельном топливе для работы снегоуборочной техники

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске?

Фев 12, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 12.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорску оказана помощь в дизельном топливе для работы снегоуборочной техники

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске?

Фев 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar