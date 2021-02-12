Катунь24: Житель Алтайского края похитил кукол из магазина, часть из которых растерял при попытке скрыться • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Житель Алтайского края похитил кукол из магазина, часть из которых растерял при попытке скрыться11 февраля 2021, 18:33

В Барнауле осудили ранее уже судимого 25-летнего жителя Змеиногорска. Мужчину признали виновным в покушении на грабёж.

Фото: qwintry.com

Как рассказали в краевой прокуратуре, в мае 2020 года молодой человек находился в магазине детских игрушек, где увидел на витрине куклы LOL. Осуждённый решил их похитить. Подумав, что за ним никто не наблюдает, он стал складывать кукол в пакет. При проходе через кассу попытку хищения заметила работница магазина, которая попыталась поймать похитителя.

При попытке остановить парня пакет с куклами порвался, и на пол выпали 7 игрушек, однако молодому человеку удалось убежать с оставшимися.

Всего с витрины им было похищено 27 кукол стоимостью более 34 тысяч рублей. В тот же день он продал всё похищенное за 5 тысяч рублей, а деньги рецидивист потратил на собственные нужды.

Уголовное дело расследовалось отделом дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу.

За указанное преступление похитителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Катунь24