Катунь24: Житель Алтайского края зарезал собутыльника • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Житель Алтайского края зарезал собутыльника

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Житель Алтайского края зарезал собутыльника10 февраля 2021, 15:33

Они выпивали, но поругались.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Инцидент произошёл 5 февраля 2021 года в одном из домов в Бийске. По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в ходе застолья между гостями произошла ссора по незначительному поводу. В результате 41-летний обвиняемый, взяв кухонный нож, нанес знакомому один удар в шею и вынес его на улицу. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Катунь24

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