Катунь24: Жителей Алтайского края ждут дожди

По данным Алтайского ЦГМС, в понедельник, 11 октября в регионе возможны дожди.

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Ночью 11 октября в регионе ветер юго-западный 2-7 м/с. По северо-западу местами дожди. Температура 0…+5 гр., местами до -5 гр.

В краевой столице преимущественно без осадков ветер юго-западный 2-7 м/с. Воздух прогреется до +1…+3 гр.

Днём в Алтайском крае столбики термометров днём покажут +5…+19 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. На большей части территории дожди.

В Барнауле днём будет +6…+8 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Во второй половине дня дождь.

Катунь24