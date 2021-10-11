Катунь24: Жительница Барнаула купила на день рождения конфеты с начинкой из червей

Фотографию с неаппетитным кондитерским изделием женщина опубликовала в соцсетях.

Фото: «Черный список Барнаул»

10 октября 2021 года в паблике «Черный список Барнаул» горожанка поделилась фотографией конфеты, которую она купила накануне в одном из местных магазинов. На снимке отчетливо видно червяка в шоколаде. Женщина утверждает, что купила сладости специально на день рождения.

«Сегодня их ребёнок начал есть, съел уже конфет 8», — написала расстроенная покупательница.

В комментариях интернет-пользователи стали шутить по поводу кондитерских изделий с сюрпризом:

«Это подтверждает то, что конфеты сделаны из натуральных ингредиентов» «Мясо по цене конфет» «Обещали же маленькое чудо. Это ли не чудо?» «У них эти черви везде, в крупе в конфетах, может так задумано »

Жители Алтайского края регулярно сообщают о неприятных находках в своих продуктах питания. Так, например, мы уже писали о найденных барнаульцами пауках в винограде, саморезах и тараканах в хлебе. Нередко горожанам попадаются и конфеты с «высоким содержанием белка».

Катунь24