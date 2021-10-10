Катунь24: Житель Бийска получит наказание спустя 10 лет после совершенного изнасилования

Мужчина обвиняется сразу по трём статьям уголовного кодекса: за разбой, изнасилование, соединенное с угрозой убийства и насильственные дейсвия сексуального характера.

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Расследование дела десятилетней давности завершил бийский Следственный отдел СУ СК РФ России по Алтайскому краю. Ещё в 2011 году 44-летний местный житель, угрожая убийством, изнасиловал 22-летнюю женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

«В связи с тем, что преступления против половой неприкосновенности и половой свободы были совершены в условиях неочевидности, длительное время лицу, их совершившему, удавалось оставаться безнаказанным. Однако, несмотря на объективные факты, следователями-криминалистами и сотрудниками полиции, состоящими в группе по раскрытию и расследованию преступлений «прошлых лет» работа по установлению личности мужчины не прекращалась», – пояснили в пресс-службе краевого Следкома.

Как сообщили следователи, в августе 2021 года в городской отдел полиции доставили мужчину, устроившего семейный скандал. У него взяли образцы данных и провели генетическую экспертизу. Так правоохранители установили его причастность к ранним преступлениям.

Свою вину мужчина не признал и отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Уголовное дело по обвинению в изнасиловании с утвержденным заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24