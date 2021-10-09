Катунь24: Жители Алтайского края могут подать заявку на догазификацию с помощью МФЦ

Сотрудники МФЦ помогут оформить заявку на портале госуслуг и научат в нем работать.

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Работники МФЦ проконсультируют по пакету документов, помогут с заполнением заявления и прикреплением сканированных образов необходимых документов на портале gosuslugi.ru. Если регистрация на портале отсутствует, помогут создать учетную запись и подтвердить её. Эта работа проводится в рамках проекта «Цифровой МФЦ».

В настоящее время в Алтайском крае газифицированы 17 муниципальных образований: Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Белокуриха, а также Первомайский, Бийский, Павловский, Тальменский, Калманский, Косихинский, Смоленский, Ребрихинский, Алтайский, Советский, Зональный, Троицкий и Красногорский районы.

Узнать график работы филиала и подробности по списку документов на догазификацию можно по телефону +7 (3852) 200-550, а также с помощью WhatsApp и Telegram по номеру 8-961-994-21-60.

Катунь24