Катунь24: Жительница Новоалтайска убила бывшего сожителя. Ранее её уже судили за нанесение ему травм

Мужчина скончался в больнице от полученных повреждений.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Убийство случилось в июне 2021 года. 56-летняя обвиняемая приехала к бывшему сожителю в гости в Новоалтайск. Во время застолья они о чем-то поспорили «по незначительному поводу». В пылу ссоры женщина взяла нож и не менее пяти раз ударила 49-летнего мужчину в область жизненно важных органов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В ведомстве отметили, что ранее, в 2014 году, обвиняемая уже нападала с ножом на своего сожителя. Тогда он выжил, а женщину привлекли к уголовной ответственности. Сейчас ей грозит срок по уголовное статье «Убийство». Свою вину во время следствия обвиняемая, кстати, не признала.

Катунь24