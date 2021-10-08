Катунь24: Житель Новоалтайска совершил сексуальное насилие в отношении трёх маленьких девочек. Его ждёт суд

Следователи завершили расследовать уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины из Новоалтайска.

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В июле 2021 года он совершил, по данным Следственного комитета, насильственные действия сексуального характера в отношении трёх девочек в возрасте от 7 до 9 лет. Спустя некоторое время девочки рассказали об этом родителям, а они обратились в правоохранительные органы.

Обвиняемый признал вину в содеянном. Уголовное дело, возбуждённое по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) вскоре рассмотрит суд. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Катунь24