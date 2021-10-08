Катунь24: Жительница Алтайского края прошла во второй этап конкурса «Воспитатель года России – 2021»

Вместе с ней за победу поборются 14 педагогов со всей страны.

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Имена лауреатов назвали на федеральном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021» в Сочи. В число лауреатов конкурса вошла и представительница Алтайского края, воспитатель гимназии № 1 Бийска Наталья Шевченко.

Финалистам предстоит пройти второй очный тур конкурса и пройти испытания «Мастерская педагога» и «Ток-шоу», которые начались сегодня, 7 октября 2021 года, и завершатся завтра, 8 октября. По итогам этих туров и определят победителя.

Катунь24