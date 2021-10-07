Катунь24: Житель Алтая выиграл 100 тысяч в розыгрыше среди привившихся от коронавируса

Первый тираж розыгрыша прошел 14 сентября 2021 года.

Фото: Катунь 24

Розыгрыш проводится среди всех привившихся от ковида жителей страны на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Одним из победителей первого розыгрыша призов оказался глава Паспаульского сельского поселения Чойского района Республики Алтай Василий Метелев, сообщают «Новости Горного Алтая».

Всего за розыгрыш определят тысячу победителей, каждый из которых получит по 100 тысяч рублей. Оператор лотереи – акционерное общество «Гознак». Следующий тираж пройдёт 14 октября 2021 года. Все розыгрыши проведут до 1 декабря 2021 года, уточняется в постановлении на сайте правительства России.

Напомним, на сегодняшний день, 6 октября 2021 года, в Алтайском крае вакцинируются 697 544 человека. 38 091 из них получили первую прививку, 653 867 человек вакцинированы полностью.

Катунь24