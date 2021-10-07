Катунь24: Жительница Барнаула рассказала, как чуть не потеряла кошку из-за стерилизации в ветклинике

В сообществе «Барнаул 22» появился пост, в котором горожанка рассказала о неудачной стерилизации своего питомца в ветклинике Барнаула.

Фото: "Барнаул 22"

Женщина рассказывает, что недавно решила стерилизовать своего домашнего любимца и обратилась в одну из ветеринарных клиник Барнаула. Там ей предложили выезд врача на дом, и горожанка согласилась. Ветеринар прооперировал кошку и пообещал приехать через 14 дней, чтобы снять швы.

Спустя 3 дня женщина начала волноваться – питомец постоянно лежал и почти не двигался.

«Я решила посмотреть швы, сняла бандаж и была, честно сказать, в шоке <…> Шов гноился и кровоточил», – рассказывает хозяйка.

Женщина сразу же связалась с врачом. Он заверил хозяйку, что всё в порядке, и порекомендовал обработать место йодом.

Кошку повторно прооперировали в тот же день в другой клинике. Горожанка утверждает, что при осмотре доктор заметил внутренние органы, выпавшие из полости.

«Если ещё бы немножко [прошло времени – прим. ред.], то она бы умерла», – пишет автор поста.

По словам женщины, специалист, который в первый раз провёл операцию, не выходит с ней на связь уже две недели.

Сейчас животное чувствует себя хорошо, рассказала хозяйка кошки редакции «Катунь 24».

Катунь24