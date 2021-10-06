Катунь24: Жительница Алтайского края перечислила 850 тысяч лжеброкерам, вдохновившись первым заработком

Возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество», сообщают в Главном управлении МВД РФ по Алтайскому краю.

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Жительница села Сухой Ракит Благовещенского района наткнулась на рекламу брокерской компании в социальных сетях. Женщина заинтересовалась предложением и оставила заявку на сайте, указав свой телефон.

Позже ей перезвонил мужчина, который порекомендовал установить на смартфон приложение и внести на счёт 11 тысяч рублей. Женщина доверилась мошеннику и выполнила все условия, получив свой первый доход.

Убедившись в том, что схема рабочая, сельчанка перечислила на счёт ещё 850 тысяч рублей. Однако после этого мужчина перестал выходить на связь.

Катунь24