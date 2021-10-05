Катунь24: Жителей Барнаула осудят за нападение на четырёх подростков

Мужчинам грозит срок по статье УК РФ «Разбой, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

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Инцидент случился 14 июля 2021 года. По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, два местных жителя 19 и 20 лет напали на группу 16-летних подростков. Угрожая им ножами, обвиняемые забрали у четверых пострадавших более шести тысяч рублей.

Уголовное дело против нападавших передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Катунь24