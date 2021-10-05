Катунь24: Жителей барнаульской многоэтажки затопило водой ночью

Холодная вода пробралась по трубам, стенам и потолкам жителей дома, расположенного на улице Балтийской, 99. Какие масштабы у потопа и каковы последствия, узнаете в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жителей барнаульской многоэтажки затопило водой ночью

Минувшей ночью жителям дома по адресу: Балтийская, 99 было не до сна. Водопад холодной воды обрушился на их квартиры. Черпать воду пришлось вручную.

Холодная вода пробралась с седьмого этажа до второго. Жильцам в управляющей компании объяснили, что кран холодной воды сорвало в квартире, где проживает пожилая женщина. Вероятно, она не смогла самостоятельно перекрыть кран. Так нам рассказал Виктор Шевченко, проживающий снизу. В его квартире от воды вздулись новый потолок, стены и полы.

Оказалось, что это далеко не первый подобный случай в жилом комплексе. Жители «Матрёшек» жалуются на некачественные инженерные коммуникации. Новосибирский застройщик «Вира-Строй» продолжает строительство домов этой серии. Первые были сданы в 2018 году.

Сотрудники управляющей организации «Центр Домоуправления» отказались давать нашему телеканалу комментарии о причинах происшествия. Но как рассказали жильцы, сотрудники компании уже обошли квартиры. Через три дня они пообещали повторить визит и оценить все повреждения. Однако до сих пор остается открытым вопрос, кто будет нести ответственность за потоп и устранять последствия.

Катунь24