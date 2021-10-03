Катунь24: Житель Алтайского края поджёг автомобиль знакомого за 50 тысяч

Действия злоумышленника попали на видеозапись камеры наружного наблюдения.

Фото: «Инцидент Барнаул»

О произошедшем рассказала подруга владельца машины в городском сообществе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте». Автомобиль подожгли ночью 22 сентября 2021 года.

Машина была припаркована у второго подъезда дома № 19 по улице Веры Кащеевой. Результат действий – горящий автомобиль – злоумышленник снял на мобильный телефон.

«Кто-то обиделся на моего друга и заказал поджог за 50 тысяч рублей», – рассказала в паблике жительница Барнаула.

Неудачливый поджигатель приехал на место преступления на такси, его нашли именно через эту службу.

Катунь24