Катунь24: Жителя Алтайского края осудят за убийство и избиение односельчан

Два уголовных дела возбудили против 38-летнего жителя Хабарского района Алтайского края.

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Вечером одного дня в мае 2021 года обвиняемый у себя дома употреблял алкоголь вместе со своей знакомой. В процессе он поссорился с женщиной и ударил ее ногой, причинив вред здоровью средней тяжести. Через некоторое время, днём в июне 2021 года этот же житель Алтайского края и его товарищи распивали спиртные напитки в одном из сел Хабарского района. Они также поссорились в процессе, после чего обвиняемый жестоко избил 65-летнего односельчанина, после чего задушил его, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Во время предварительного следствия мужчина не признал вину. Собранные правоохранителями доказательства позволили возбудить против него уголовные дела по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24