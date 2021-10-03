Катунь24: Житель Алтайского края напал на ювелирный магазин с игрушечным пистолетом. Срок за ограбление ему грозит реальный

Нестреляющая «пушка» принадлежала его сыну.

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Инцидент случился в магазине Рубцовска. Как установили во время предварительного следствия, грабитель, житель Барнаула, специально приехал в город с целью вынести ювелирные изделия из магазина.

Барнаулец взял с собой игрушечный пистолет своего сына, внешне похожий на настоящее оружие. Угрожая им трем сотрудницам магазина, преступник разбил витрину, взял с неё планшет с украшениями и покинул здание. Как уточняет пресс-служба краевой прокуратуры, общая сумма ущерба ювелирному магазина грабитель нанёс на сумму более 700 000 рублей.

Обвиняемый может получить от пяти до 12 лет лишения свободы. Его действия предварительно квалифицируют по статье УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере».

Катунь24