Катунь24: Житель Алтайского края ведёт YouTube-канал о том, как разводит свиней

Для Алексея Комарова из Первомайского района свиньи как бизнес. За три года он собрал 300 тысяч подписчиков на своём канале. Что привлекает зрителей в лайв-блоге свиновода, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Житель Алтайского края ведёт YouTube-канал о том, как разводит свиней

Алексей Комаров разводит свиней 20 лет. Раньше это был единственный в деревне способ заработать хорошие деньги.

Своим опытом Алексей делится в YouTube. Благодаря динамичной и яркой подаче материла, на его канал «Свиньи как бизнес» подписались 300 тысяч человек. При этом 90 % аудитории с сельским хозяйством не связаны. Смотрят лайв-блог из любопытства. Сейчас у Алексея один хряк и четыре свиноматки. Они регулярно приносят племенных поросят, которые спустя 1,5 месяца после рождения идут на продажу.

Блогер записывает обучающие уроки для свиноводов. По его YouTube-каналу можно буквально учиться разводить поросят, чтобы они приносили доходов больше, чем расходов. На каждую вложенную тысячу рублей можно получить две. Но в этом деле много тонкостей.

Блогер шутит, что свиньи относятся к человеку, как к слугам, которые приносят еду и чистят их. Свиновод забоится о здоровье подопечных и о том, как разнообразить их досуг.

Целая наука — организовать завтрак, обед и ужин для свиней. Чтобы выкормить поросенка до 80 кг, нужно около 500 кг корма. Ячмень, пшеница, горох, витаминно-минеральные добавки: сбалансированное питание — залог хорошего роста. Алексей даже коз на участке держит для своих подопечных.

Основная проблема тех, кто держит свиней, — соседи. На Алексея Комарова уже не первый раз подает заявление в суд семья, которая живет по соседству. В первый раз все закончилось мировым соглашением: блогер перестроил сарай. Но иски продолжаются. Алексей отмечает, свиней разводить не перестанет. Все делает в соответствии с законом.

14 лет назад семья купила участок в чистом поле, где росла трава по пояс. Сегодня здесь своими руками отстроено хозяйство. А блог приносит доход больше, чем продажа поросят. Свиньи здесь — как бизнес.

Катунь24