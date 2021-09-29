Катунь24: Житель Барнаула предлагал деньги в обмен на водительские права

На мужчину завели уголовное дело за «покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».

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Как сообщают в ведомстве, в феврале 2021 года 37-летний мужчина получил сертификат о прохождении обучения в автошколе. Однако позже он провалил экзамен на право управления транспортом и решил поступить иначе: на одном из сайтов объявлений барнаулец нашёл человека, который мог бы помочь получить водительское удостоверение.

Во время личной встречи посредник пообещал передать денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД для получения прав без сдачи экзамена. Мужчина согласился и отдал аванс в размере 35 тысяч рублей.

Но водительское удостоверение барнаулец так и не получил – посредник оказался обычным мошенником, потратившим деньги на свои цели, а местного жителя теперь ждёт суд.

Катунь24