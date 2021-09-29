Катунь24: Жители Алтайского края могут столкнуться с помехами в телевещании

Виной тому Солнце.

Фото: pixabay.com

27 сентября в небе над Россией началась интерференция — явление, когда излучение Солнца перебивает сигнал спутника. Она возникает тогда, когда светило оказывается ровно позади спутников связи.

Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Такое явление происходит два раза в год — осенью и весной.

Во время интерференции изображение на телеэкранах может пропадать или рассыпаться, однако длиться это будет недолго — от нескольких секунд до 20 минут. Помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 22 октября.

Пользователи цифрового ТВ, скорее всего, и попросту не заметят изменений в качестве изображения.

Катунь24