Катунь24: Житель Алтайского края пойдёт под суд за гибель четырёхлетней дочери
В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал, отмечают в ведомстве.
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Трагедия произошла 15 июня 2021 года. 25-летний житель Волчихинского района устанавливал металлическую дверь в гараже. Мужчина пренебрег правилами безопасности и ушёл, оставив в проёме незакрепленную дверь, которая упала на четырёхлетнего ребёнка. Девочку отвезли в больницу, где она скончалась от полученных травм.
Уголовное дело передали в суд.