Катунь24: Житель Алтайского края жестоко расправился с мамой и бабушкой

Сейчас обвиняемый 27-летний мужчина находится под стражей, сообщили в Следственном комитете.

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Инцидент произошёл 21 сентября 2021 года в Шипуновском районе. В тот вечер мужчина поссорился со своей 56-летней матерью, которая не разрешала ему употреблять алкоголь и поздно возвращаться домой. Разозлившись, сельчанин нанес женщине множественные ножевые ранения. Под горячую руку попала и 81-летняя бабушка. Обвиняемый зарезал её ножом. От полученных травм женщины скончались на месте происшествия.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Катунь24