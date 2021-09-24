Катунь24: Житель Алтайского края украл двух поросят

Не успел регион отойти от случая с похищением мёда и носков, как случилось ещё одно громкое преступление.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В полицию обратился житель посёлка Подгорный Шелаболихинского района, мужчина пояснил, что из принадлежащего ему загона некто похитил двух полуторамесячных поросят.

Полицейские оперативно установили, что к совершению кражи причастен местный житель, работавший животноводом на местной ферме. По его словам, он увидел, как хрюшки бегают по улице, поэтому решил их загнать к себе в ограду, чтобы затем продать. Сумма материального ущерба составила 5 тысяч рублей. Животных вернули владельцу.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Катунь24